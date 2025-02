Es ist Montagvormittag. Heike Strecker sitzt bei Kaffee und Tee mit dem evangelischen Pfarrer Benjamin Theml in ihrem Buchladen in der Mühlhäuser Innenstadt. Beide haben ihre Kalender aufgeschlagen, diskutieren Termine und Themen, machen sich Notizen. Sie planen ab März die Veranstaltungsreihe "Auf Leben und Tod".

Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Mit Lesungen, Kirchenabenden und Vorträgen wollen sie die Lebenden dazu einladen, sich über Sterben, Abschied und Trauer auszutauschen. Themen, die Strecker seit dem Tod ihres Mannes Christian vor knapp einem Jahr viel beschäftigt haben. Sie hofft, auf diese Weise Unterstützer für den Hospiz-Förderverein zu finden, der das Sterbehaus unterstützt, das im Ortsteil Pfaffenrode derzeit neu entsteht.

Neben dem Förderverein und den Kulturveranstaltungen in ihrem Laden und der Kirche, engagiert sie sich auch im neuen Synagogenverein, im Bibliotheksverein und in der Initiative Weltoffener Unstrut-Hainich-Kreis. "Sie ist ein Hansdampf in allen Gassen", sagt Tochter Rebecca, die ihrer Mutter im Laden zur Hand geht. "Ich mache mir schon manchmal Sorgen, dass es zu viel wird für sie. Aber ich kann sie davon auch nicht abhalten. Sie braucht das."

Kampf dem Faschismus

In der Buchhandlung geben sich die Termine die Klinke in die Hand. Die Besprechung mit Benjamin Theml ist noch nicht ganz vorbei, da steht Stadtführerin Birte Fredrichs im Laden und will über den Bibliotheksverein sprechen. "Zuerst musst du aber noch ein Foto von uns machen", sagt Strecker und führt beide vor den Laden. "#WeRemember" steht auf den Schildern, die Strecker und Themel in die Kamera halten. Es ist der 27. Januar: Holocaustgedenktag.

Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Nach dem Gespräch mit Fredrichs geht Strecker durch die Innenstadt. Jedes Jahr am 27. Januar legt sie Blumen an den Stolpersteinen in Mühlhausen nieder. Einen ganz Bund Rosen legt sie an dem Haus ab, wo bis zur Reichspogromnacht 1939 die Juden Leopold und Frieda Löbenstein mit ihren fünf Kindern lebten. Strecker hält inne. Nach einem Moment der Stille knipst sie ein Foto und erzählt dann, von einem bewegenden Treffen mit den Nachkommen von Arno Löbenstein. Der damals 20-jährige Sohn überlebte die Nazis als einziger.

Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Spät am Abend postet sie die Bilder des Tages bei Instagram und schreibt dazu: "Wir gedenken der unzähligen Opfer des Naziregimes, die mit der unglaublichen AfD-Geschichtsverfälschung, Hitler sei Kommunist gewesen, verhöhnt werden." Es sind Aussagen wie diese, die Strecker bei manchen Rechtsaußen zum Feindbild machen. Anfeindungen "von alten, weißen Männern" habe sie schon oft erlebt, sagt sie. "Aber deswegen gebe ich nicht auf. Wir haben als Gesellschaft die Verantwortung, die Rechtsextremen zu verhindern."

Wir gedenken der unzähligen Opfer des Naziregimes, die mit der unglaublichen AfD-Geschichtsverfälschung, Hitler sei Kommunist gewesen, verhöhnt werden. Heike Strecker Bundestagsabgeordnete der Grünen