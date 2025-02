Der erste Amtsträger des BSW

Zurück in Bleicherode. Gegen Mittag hat es aufgehört zu regnen. Auf den Wahlkampfstand verzichtet Henning trotzdem. Einerseits, weil seine Helfer keine Zeit mehr haben, andererseits - so vermute ich -, weil er auf das Direktmandat nicht angewiesen ist. Denn auf Platz 1 der Landesliste zieht er sicher in den Bundestag ein, sollte es seine Partei über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen - und davon gehen trotz knapper Umfragewerte im BSW alle aus.

Warum ausgerechnet Henning auf Listenplatz 1 in Thüringen steht, das hat maßgeblich mit der Kommunalwahl im Mai 2024 zu tun. Henning eroberte damals als erster BSW-Kandidat ein offizielles Amt und löste ein gewaltiges Medienecho aus. Normalerweise taugt die Wahl eines ehrenamtlichen Ortschaftsbürgermeister kaum als Aufmacher für die Lokalpresse, doch der Name Robert Henning machte Schlagzeilen in sämtlichen bundesweiten Medien. Sogar ein Schweizer Fernsehteam habe ihn zwei Tage lang begleitet.

Zur Wahrheit gehört auch, dass der gelernte Küchenmeister und Gastronom dem Ideal des BSW entspricht: Ein Mann aus einfachen Verhältnissen mit Lebens- und Arbeitserfahrung, der den (vermeintlich) weltfremden Berufspolitikern in Berlin den Kampf ansagt. Dass Henning acht Jahre bei der Bundeswehr diente und als Veteran überzeugend vom Versagen in Afghanistan erzählen kann, macht ihn außerdem zum perfekten - weil bekehrten - Friedensbotschafter.

Bei der Frage, wie das BSW den Krieg in der Ukraine beenden will, klingt das dann so: "Es muss dort mit diplomatischen Lösungen ein Waffenstillstand durchgesetzt werden und langfristig auch ein Frieden. Das ist einfach so." Um diesen Waffenstillstand zu verhandeln, brauche es Partner, die gewillt seien, mit beiden Parteien Gespräche zu führen. "Kriegskanzler" Olaf Scholz (SPD) mache sich als Verhandlungspartner aber unglaubwürdig, weil er immer mehr Waffen in die Ukraine liefere. Es brauche eine Kehrtwende bei den Waffenlieferungen, um dann "eine diplomatische Kraft" zu werden.

Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Ob die Ukraine dann nicht überrannt würde und Russland einen Diktatfrieden verhängen könnte, frage ich nach. Henning tut das ab: "Russland stößt ja auch schon an seine Grenzen, wenn man hört, wo sie ihre Soldaten herholen." Die Ukraine würde nicht überrannt werden, wenn es einen Interessensausgleich geben würde. Wie dieser dann aussehen könnte, lässt er jedoch offen. "Frieden schaffen ohne Waffen", gibt er stattdessen als Losung aus.

Weil Henning auch die Wehrpflicht, Friedensmissionen, Bündnisse und eine Abschreckung durch Atomwaffen ablehnt, frage ich, wie er ohne Waffen unsere liberale Gesellschaft gegen autoritäre Staaten verteidigen möchte. "Jeder Staat braucht natürlich eine Armee. Wir müssen verteidigungsfähig sein, aber nur für uns selbst. Das ist einfach so", sagt er.

Ein Leben nach der Kneipe

Dieses "das ist einfach so", ist bei Henning oft zu hören. Es klingt ein bisschen nach Stammtisch, was auch nicht verwunderlich ist. Seit zehn Jahren betreibt Hennig die "Rumpelkiste" in Bleicherode. Die Bahnhofskneipe ist über und über mit DDR-Devotionalien geschmückt. Marx- und Lenin-Bilder hängen hier neben einem Warnschild mit der Aufschrift "Sperrgebiet". Das meiste habe er vom Vorbesitzer übernommen, sagt er und zeigt mir den Stammtisch, direkt an der Bar. Als Wirt mische er sich hier immer gern in die politischen Diskussionen ein.

"Was passiert, wenn es das BSW nicht in den Bundestag schafft?", frage ich am Ende unseres Treffens. "Dann mache ich irgendwas Anderes." Den Zapfhahn werde er definitiv an den Nagel hängen, das sei schon beschlossene Sache. "Zwanzig Jahre in der Gastronomie und zehn Jahre als Kneiper sind genug. Es ist Zeit für was Anderes."

"Ich meine eigentlich: Was ist dann mit dem BSW?", frage ich. Er überlegt kurz. "Die Partei müsste sich dann neu ausrichten", sagt er.