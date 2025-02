Konzentriert steht Elisabeth Kaiser in einem schokoladenbraunen Strickkleid und passender Daunenweste vor einer Ausstellungswand im Museum für Angewandte Kunst in Gera. Sie hört Sigrid Müller und Regina Scheler vom Förderverein "Freunde des Ferberschen Hauses" zu, die ihr alles über die Ausstellung "Ein Brief aus Haifa" erzählen.