Der CDU-Politiker und ehrenamtliche Bürgermeister von Tröbnitz im Saale-Holzland-Kreis, Wolfgang Fiedler, ist am Dienstag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Seit drei Jahrzehnten engagiere er sich ehrenamtlich als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Tröbnitz, beim Landesfeuerwehrverband und im kulturellen und sozialen Bereich, heißt es in der Laudatio.

Das politische Wirken des studierten Feinwerktechnikers und Abteilungsleiters bei Carl Zeiss in Jena begann im Frühjahr 1990 mit seiner Wahl zum Abgeordneten der Volkskammer, dem ersten frei gewählten Parlament der DDR. Zwei Wochen nach der Wiedervereinigung und der Auflösung der Volkskammer zog er für die CDU in den Thüringer Landtag ein. Fünf Mal wurde Fiedler mit einem Direktmandat wiedergewählt. Vor drei Jahren zog er sich in den Ruhestand zurück.