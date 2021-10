Mittwochabend in Berlin: Vor dem Reichstag marschiert das Wachbataillon der Bundeswehr zum Großen Zapfenstreich auf. Marschmusik ertönt, Fackelträger beleuchten die Szenerie. Gegenüber dem Parlamentsgebäude steht ein große Tribüne, auf der hunderte Gäste des militärischen Zeremoniells Platz genommen haben. In der ersten Reihe: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (beide CDU).

Ehrung für 93.000 Teilnehmer des Afghanistan-Einsatzes

Mit dem Großen Zapfenstreich ehren Bundestag und Bundesregierung die rund 93.000 Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr, die im Afghanistan-Einsatz gedient haben. Der hatte 2001 begonnen und im Sommer dieses Jahres geendet - mit einer dramatischen Rettungsaktion der Bundeswehr, bei der mehrere Tausend Afghanen aus dem Land evakutiert worden sind. Vor allem Männer, die in den vergangenen Jahren als Ortskräfte für die Bundeswehr gearbeitet haben und nach dem Siegeszug der islamistischen Taliban in Afghanistan um ihr Leben und das ihrer Familien fürchten. Sie und ihre Familien wurden vor Racheakten der Taliban in Sicherheit gebracht.

In der ersten Reihe der Besuchertribüne vor dem Reichtstag in Berlin sitzt - einige Meter links von Schäuble und Kramp-Karrenbauer, ein Soldat in einem Rollstuhl. Er trägt die Paradeuniform des Heeres, auf dem Kopf das rote Barett der Pioniertruppe der Bundeswehr. Es ist Sven Hornig aus Peuschen im Saale-Orla-Kreis. Der Hauptfeldwebel schaut aufmerksam auf das Geschehen vor ihm, wo das Wachbataillon inzwischen Paradeaufstellung genommen hat und ein Musikkorps der Bundeswehr Märsche spielt. Sven Hornig beim Großen Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude Bildrechte: MDR/Sebastian Reschke

"Ein schöner Abschluss"

Der Zapfenstreich ist Abschluss einer Reihe von Veranstaltungen in Berlin an diesem Tag, mit denen die Soldaten und Soldatinnen des Afghanistan-Einsatzes gewürdigt werden. Unter anderem wird mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr am Bendlerblock der 59 beim Einsatz ums Leben Gekommenen gedacht. 37 von ihnen waren bei Kampfhandlungen und Anschlägen ums Leben gekommen. Viele weitere Bundeswehr-Angehörige sind wie Sven Hornig aus Thüringen verletzt worden - an Körper und Seele.