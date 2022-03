Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ist in den vergangenen Wochen in der Politik der Ruf nach Wiederbelebung der 2011 ausgesetzten Wehrpflicht in Deutschland laut geworden. Oel sagte, für die Bundeswehr stehe eine bessere Ausstattung im Vordergrund. Das betreffe vor allem die persönliche Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten. Es fehle beispielsweise an modernen Helmen, Schutzwesten und Nachtsichtgeräten.