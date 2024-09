Mehrere Konvois der Bundeswehr fahren am Donnerstag und Freitag durch Thüringens. Wie die Bundeswehr mitteilte, handelt es sich um insgesamt 150 Fahrzeuge in mehreren Marschkolonnen. Sie gehören zur Gebirgsjägerbrigade 231. Diese verlegt von einer Übung auf dem Truppenübungsplatz Altmark in Sachsen-Anhalt zurück in ihre Heimatkaserne in Bad Reichenhall in Bayern. Laut Bundeswehr sind die einzelnen Marschkolonnen jeweils über drei Kilometer lang und fahren relativ langsam.