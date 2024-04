Dem 53-jährigen Ein-Sterne-General Krone unterstehen derzeit die meisten in Thüringen stationierten Bundeswehr-Verbände. Er führt seit November 2020 auch die rund 3.000 Mann starke Panzergrenadierbrigade 37 "Freistaat Sachsen" . Diese hat ihr Hauptquartier im sächsischen Frankenberg. Sie besteht aber zum größten Teil aus Bataillonen in Thüringen.

Dazu gehören das Panzerbataillon 393 und das Versorgungsbataillon 131 in Bad Frankenhausen, das Panzergrenadierbataillon 391 in Bad Salzungen, das Aufklärungsbataillon 13 in Gotha und das Panzerpionierbataillon 701 in Gera. Die Brigade war im vergangenen Jahr Leitverband der schnellen Nato-Eingreiftruppe VJTF.