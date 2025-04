Mehrere Konvois der niederländischen Armee sind am Mittwoch in Thüringen unterwegs. Wie die Bundeswehr mitteilte, handelt es sich um Einheiten, die von einer Übung in Tschechien in ihre Heimat zurückkehren. Sie seien in mehreren Marschkolonnen vor allem auf Autobahnen und Bundesstraßen unterwegs. Insgesamt handele es sich um rund 200 Radfahrzeuge. Andere Verkehrsteilnehmer würden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.