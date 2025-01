Die Bundeswehr will die Thüringer Landkreise stärker in ihre Planungen für den Krisen- und Kriegsfall einbinden. Er werde in den kommenden Monaten das Gespräch mit allen Landkreisen und kreisfreien Städten suchen, um ihnen ihre Aufgaben im Rahmen des von der Bundeswehr erarbeiteten "Operationsplans Deutschland" zu erläutern, sagte der Kommandeur des Landeskommandos Thüringen, Oberst Klaus Glaab, Donnerstag vor Journalisten in Erfurt.

