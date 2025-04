"Vielleicht ist dies der letzte Sommer, den wir noch im Frieden erleben." Mit dieser Aussage in einer ARD-Talksendung sorgte der Potsdamer Militärhistoriker Sönke Neitzel vor kurzem für Aufsehen. Eine Rhetorik, die geschichtsinteressierte Zeitgenossen eher mit dem Sommer 1914 in Verbindung bringen, der in der Literatur als der letzte friedliche Sommer vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges beschrieben wird. Der letzte friedliche Sommer vor einer Ära der heißen und kalten Kriege mit Millionen Toten und verheerenden Auswirkungen auf Europa und die Welt. Bildrechte: MDR/Kai Bublitz

Seine düstere Prophezeiung zieht Neitzel wohl aus dem, was im Osten Europas vor sich geht und vielleicht bald vor sich gehen könnte. Russlands Präsident Putin, der einen Krieg gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat, könnte in seinem Machthunger bald auch andere ehemalige Sowjetrepubliken angreifen. Im Fokus die drei baltischen Länder Estland, Lettland und Litauen, die sich Anfang der 1990-er Jahre von der auseinanderbrechenden Sowjetunion losgesagt hatten und unabhängige Staaten wurden.

Weil die drei kleinen Staaten im Baltikum Mitglieder des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato sind, blicken deren Militärstrategen seit Jahren mit Sorge dorthin. Würde auch nur eines der drei kleinen Nato-Mitglieder angegriffen, könnte der Bündnisfall nach Artikel 5 des Nordatlantik-Vertrages eintreten. Die anderen Nato-Mitglieder wären danach aufgefordert, dem bedrängten Mitglied zu Hilfe zu kommen - auch militärisch.

Besorgte Blicke in Thüringer Kasernen nach Litauen?

Auch in Thüringer Bundeswehr-Kasernen dürfte mancher Soldat und manche Soldatin derzeit besorgt in Richtung Litauen blicken. Denn seit Jahresanfang ist die Panzergrenadierbrigade 37 'Freistaat Sachsen", zu der die Bundeswehr-Einheiten in Bad Frankenhausen, Bad Salzungen, Gotha und Gera gehören, so eine Art Eingreiftruppe der Nato in Litauen. Was das bedeutet, erklärt Brigadekommandeur General David Markus im Gespräch mit MDR THÜRINGEN: Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

"Der Auftrag der Brigade ist es, so lange für die litauische Bevölkerung zur Verfügung zu stehen, bis die Panzerbrigade 45, die wir für Litauen vorgesehen haben, einsatzbereit sein wird. Das wird aufgrund auch der aktuellen infrastrukturellen Herausforderungen sicherlich noch ein bisschen dauern. Und bis die dann komplett in Litauen stehen werden, also Ende 2027, bis dahin macht das die Brigade 37 aus Frankenberg."

In den nächsten zwei bis drei Jahren steht die Brigade mit ihren insgesamt acht Bataillonen in Sachsen, Thüringen, Bayern und Nordrhein-Westfalen also in einer Art ständiger Alarmbereitschaft. Sollte die Lage in Litauen "heiß" werden, sollten sich also aus Nato-Sicht bedenkliche Truppenansammlungen in Russland und Belaus an den Grenzen zum Baltikum feststellen lassen, kann die Brigade mit ihren rund 6.500 Männern und Frauen alarmiert werden und binnen weniger Tage nach Litauen ausrücken. Um dort, wie General Markus es beschreibt, in erster Linie mögliche Angreifer abzuschrecken, letztlich aber auch zusammen mit der litauischen Armee und Truppen anderer Nato-Partner "das Nato-Bündnisgebiet in Litauen zu verteidigen".

Brigade mit der höchsten Einsatzbereitschaft

Warum die Brigade 37 mit ihren großteils in Thüringen beheimateten Truppenteilen für diese Aufgabe ausgewählt wurde, hatte der Kommandeur des Feldheeres der Bundeswehr, General Harald Gante, im Dezember via Pressemitteilung erklärt. Sie sei "die Brigade mit der höchsten Einsatzbereitschaft des Heeres". Seinen Grund dürfte das mit der Aufgabe als Teil der Nato Eingreiftruppe NRF in den Jahren 2022 bis 2024 haben. Hier war die Brigade mit allerlei neuem Material ausgestattet worden. Unter anderem hatte das in Bad Frankenhausen stationierte Panzerbataillon 44 neue Leopard-Panzer des Typs A7V bekommen. Und schon als NRF-Einheit musste die Brigade in der Lage sein, innerhalb weniger Tage an jeden Ort des Nato-Bündnisgebietes zu verlegen. Trainiert wurde das unter anderem im Mai 2023 mit einem Manöver auf der italienischen Mittelmeer-Insel Sardinien.

Geübt für den Litauen-Auftrag wurde in den vergangenen Tagen im Gefechtsübungszentrum des Heeres in der Altmark im Norden Sachsen-Anhalts. Hier war das Panzergrenadierbataillon 391 aus Bad Salzungen gemeinsam mit einer niederländischen Brigade unterwegs. Das Thüringer Bataillon solle das Verteidigen trainieren, so Brigadekommandeur Markus im MDR-Interview. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Schon mehrmals in Litauen im Einsatz

Erfahrungen mit Litauen haben die Salzunger Grenadiere allemal. Vor einigen Jahren war das Bataillon Leitverband der EFP-Battlegroup der Nato in dem baltischen Land. Die wurde nach dem völkerrechtswidrigen Einmarsch russischer Truppen in der zur Ukraine gehörenden Halbinsel Krim im Jahr 2014 gegründet. Die rund 1.000 Mann starke Battlegroup wird von der Bundeswehr geführt, weitere sieben Länder stellen hierfür Truppen bereit. Auch Teile der Panzertruppe aus Bad Frankenhausen und der anderen Thüringer Bundeswehr-Einheiten waren mit unterschiedlicher Stärke wiederholt für mehrere Monate in dem baltischen Land im Einsatz.