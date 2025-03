Eine Serenade ist eine militärische Zeremonie der Bundeswehr, mit der die Truppe Personen Respekt zollt, die sich in besonderem Maße um die Streitkräfte verdient gemacht haben. Dabei spielt ein militärischer Musikkorps mehrere Musikstücke, umrahmt von Fackelträgern in der Uniform. Soldaten treten dabei jedoch nicht an, anders als etwa beim Großen Zapfenstreich, dem feierlichsten Zeremoniell der Bundeswehr, mit dem etwa die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verabschiedet wurde.