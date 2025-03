Der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen , Bodo Ramelow (Linke), ist von der Bundeswehr mit einer Serenade verabschiedet worden. Damit hat sich die Bundeswehr zum ersten Mal im Freistaat mit einem besonderen militärischen Zeremoniell von einem Regierungschef verabschiedet. Die Truppe bedankte sich am Donnerstagabend auf Schloss Friedenstein in Gotha bei Ramelow für die gute Zusammenarbeit während seiner zehnjährigen Amtszeit.

Während seiner Zeit als Regierungschef in Thüringen habe sich Ramelow in einer Art und Weise für die Truppe interessiert und für sie eingesetzt, die für die Bundeswehr "einige positive Überraschungen" bereitgehalten habe. Ramelow war zwischen 2014 und 2024 Thüringer Ministerpräsident .

Eine Serenade ist eine militärische Zeremonie der Bundeswehr, mit der die Truppe Personen Respekt zollt, die sich in besonderem Maße um die Streitkräfte verdient gemacht haben. Dabei spielt ein militärischer Musikkorps mehrere Musikstücke, umrahmt von Fackelträgern in der Uniform. Soldaten treten dabei jedoch nicht an - anders als etwa beim Großen Zapfenstreich. Mit diesem feierlichsten Zeremoniell der Bundeswehr werden etwa ehemalige Bundeskanzler wie zum Beispiel auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verabschiedet.