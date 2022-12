Wegen der technischen Probleme bei Puma-Schützenpanzern der Nato-Eingreiftruppe VJTF werden nun voraussichtlich Bundeswehr-Einheiten in Thüringen oder Sachsen dafür im kommenden Jahr herangezogen. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN kommen die Panzergrenadierbataillone 391 im thüringischen Bad Salzungen und 371 im sächsischen Marienberg in Frage. Beide Einheiten verfügen noch nicht über den neuen "Puma"-Schützenpanzer. Sie sind mit dem älteren Modell "Marder" ausgestattet.

Die beiden Bataillone mit jeweils rund 650 Soldaten sind der 10. Panzerdivsion unterstellt. Deren Kommandeur, Generalmajor Ruprecht von Butler, hatte am Wochende in einem Brief an die Heeresführung moniert, dass nach einer Schießübung im niedersächsischen Munster in der vergangenen Woche alle für die Eingreiftruppe VJTF vorgesehenen "Puma"-Schützenpanzer ausgefallen seien. Konkret waren 18 Panzer betroffen, die zum Panzergrenadierbataillon 112 im bayerischen Regen gehören. Weil deren Einsatzbereitschaft nun bis zum 1. Januar 2023 nicht sichergestellt sei, werde er für die Eingreiftruppe den alten, aber bewährten Schützenpanzer "Marder" vorsehen, zitierte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel den General.