In Teilen übertreffe die Leistung der Fahrzeuge sogar die Erwartungen, so der örtliche Betriebshofleiter der SNG. Etwa, was den Energieverbrauch auf bergiger Strecke angeht: "Anders als die Diesel-Busse holen die E-Busse, wenn es bergab geht, ja Energie rein." Und das in einem größeren Umfang als erwartet.