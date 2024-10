An der Aktion nehmen 15 Thüringer Regionalbus-Unternehmen aus neun verschiedenen Landkreisen teil:

Fahrgäste können am 10. Oktober für nur einen Euro den ganzen Tag lang die Busse der teilnehmenden Unternehmen nutzen. Das Ticket ist direkt beim Einstieg in den Bus erhältlich und gilt als Tagesticket. Reguläre Fahrscheine und Zeitkarten behalten an diesem Tag ihre Gültigkeit.