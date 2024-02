Bushido sagte dazu am Montag auf TikTok, er sei ein fürsorglicher Familienvater, der in Erfurt mit der SWE Biotonnen geleert habe. Es sei in seinen Augen absolut verwerflich, angesichts der aktuellen Lage in Deutschland, in Erfurt eine Anfrage im Stadtrat zu stellen, die seine Tätigkeit bei der Müllabfuhr hinterfragen soll. Die Grünen seien als Regierungspartei in Berlin für "Chaos" in Deutschland verantwortlich.