Trotz 11.000 Ungeimpften Wenige Verfahren und milde Strafen: Impfpflicht im Gesundheitswesen wird in Thüringer kaum durchgesetzt

Hauptinhalt

Obwohl derzeit rund 11.000 Ungeimpfte in Thüringen in Pflege- oder anderen Gesundheitsberufen arbeiten, wird die Impfpflicht kaum durchgesetzt. Die Anzahl der Verfahren ist dem Ministerium unbekannt, mehrere Gesundheitsdienstleister geben aber an, dass bisher keine Bußgelder gegen ihre Angestellten verhängt wurden. Ohnehin würden die Thüringer Gesundheitsämter wohl nur milde Strafen aussprechen.