Weniger Verkehr - weniger Raser. Gegenüber 2020 ist in Thüringen die Anzahl der Bußgeldverfahren des Landes wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten und der erlassenen Bußgeldbescheide zurückgegangen. Laut Landespolizeidirektion ist diese Entwicklung vor allem auf das stark verringerte Verkehrsaufkommen in der Corona-Pandemie zurückzuführen. Zum Beispiel weil viele Bürger im Homeoffice waren und nicht zur Arbeit fahren mussten.

In 75 Prozent der Bußgeldverfahren des Landes ging es um geblitzte Autofahrer. Spitzenreiter 2021war ein Autofahrer, der den Schmücketunnel der Autobahn 71 in Nordthüringen mit 230 Stundenkilometern passierte - erlaubt sind 80. Dafür sind bis zu 1.000 Euro Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg fällig. Einen weiteren Verkehrssünder ermittelte eine Messstelle auf der A9. Er lenkte seinen Pkw mit 233 statt der erlaubten 100 Stundenkilometer.