Viele Campingplätze in Thüringen starten rund um Ostern in die Saison. Die meisten der 45 Campingplätze sind an den Feiertagen bereits gut gebucht. Laut einer Umfrage von MDR THÜRINGEN sind einige Plätze sogar bis zu 80 Prozent ausgelastet.

Freie Plätze gibt es noch auf dem Platz "Oberhof-Camping" am Lütschesee bei Frankenhain. Am Gründonnerstag öffnet außerdem der Platz am Bergsee Ratscher bei Schleusingen im Landkreis Hildburghausen wieder. Aufgrund von Bauarbeiten an der Staumauer ist in diesem Jahr allerdings kein Wasser im Stausee.