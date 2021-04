Ländervergleich Camping in Thüringen am günstigsten

Camper haben einer Auswertung eines Camping-Portals zufolge im vergangenen Jahr für eine Übernachtung in Thüringen bundesweit am wenigsten zahlen müssen. So kostete die Nacht durchschnittlich 20,63 Euro für zwei Erwachsene in der Hauptsaison inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe.

Das war den Angaben nach bundesweit der günstigste Wert. Für ganz Deutschland belief sich der Preis dagegen auf durchschnittliche 24,53 Euro. Am teuersten war die Nacht auf dem Campingplatz dagegen in Hamburg (35,43 Euro) und in Mecklenburg-Vorpommern (29,81 Euro). Campen ist der Auswertung zufolge in den vergangenen zwei Jahren in den meisten europäischen Ländern teurer geworden. Der deutsche Durchschnittspreis von 24,53 Euro im vergangenen Jahr habe einer Preissteigerung von etwa 70 Cent mehr als beim vorherigen Vergleich 2019 entsprochen.