Himmelfahrt Campingplätze in Thüringen müssen noch auf Saisonstart warten

Die Campingplätze in Thüringen müssen in diesem Jahr über Himmelfahrt coronabedingt geschlossen bleiben. Erst wenn die Inzidenz in einer Region stabil unter 100 bleibt, könnten die Plätze für Wohnwagen- und Zelturlauber öffnen. Die Betreiber hoffen nun auf Pfingsten.