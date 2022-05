Die Campingplätze in Thüringen sind über Himmelfahrt und Pfingsten so gut wie ausgebucht. Das ergab eine Umfrage von MDR THÜRINGEN. Die Nachfrage sei größer als das Angebot, heißt es dazu vom Verband der Campingwirtschaft Thüringen. Viele Betreiber müssten Interessierten eine Absage erteilen.

Nur wenige Campingplätze haben laut Fröhlich noch Kapazitäten - etwa der Plätze an der Talsperre Ratscher im Kreis Hildburghausen, in Erfurt oder am Hohenwarte-Stausee im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.