Alternative: Stellplatz in Städten

Wer in diesem Jahr kein Glück haben sollte, einen begehrten Platz zu ergattern, für den kommen noch die städtischen Stellplätze in Betracht. In den vergangenen Jahren wurden einige Plätze neu geschaffen - wie der Stellplatz Wiesenglück in Heilbad Heiligenstadt oder der Platz an der Messe in Erfurt. Laut Auskunft der Betreiber vom Mittwoch gibt es dort zu Himmelfahrt und Pfingsten noch einige freie Flächen. Doch auch hier wird vorab eine Reservierung empfohlen.

Stellplatz Wiesenglück in Heilbad Heiligenstadt: Eine Reservierung wird empfohlen. Bildrechte: Wiesenglück GmbH

In der Corona-Zeit hat Camping einen Boom erlebt. Die meisten Campingplatz-Betreiber sprechen von einem deutlichen Anstieg an Besucherzahlen. Die Auslastung sei von Jahr zu Jahr gestiegen, heißt es beispielsweise vom Rennsteig-Caravaning Valentinsteich in Friedrichroda-Finsterbergen (Kreis Gotha). Im Jahr 2022 gab es auf Thüringer Campingplätzen mit rund 780.000 Übernachtungen ein Zuwachs von 59 Prozent, wie eine Auswertung des Portals "camping.info" ergab.