Reizvoller könnten die Zeiten vermutlich nicht sein für Menschen, die wissen, wie man eine Produktionsanlage bedient oder über ausgewiesene Kenntnisse in der Elektrotechnik verfügen. Gerade in Thüringen: Denn seitdem der chinesische Batteriezellenproduzent CATL in seinem Werk in Arnstadt in der Nähe Erfurts die Produktion hochfährt , tummeln sich auch die Jobanzeigen. Und das Rennen der Rekrutierungsteams der in Thüringen ansässigen Zulieferer- und Produktionsfirmen um neues und fähiges Personal dürfte ins nächste Level aufgestiegen sein.

Ungefähr 1.000 Angestellte arbeiten momentan in Arnstadt - bis zu 2.000 sollen es einmal werden. In der Fabrik in Thüringen stellen sie Lithium-Ionen-Zellen in "strikten Reinraumbedingungen" her, weshalb die Produktion laut CATL aufwändiger als in einer Chip-Fabrik ist. Die einzelnen Batteriezellen werden dann in Module zusammengesetzt und schlussendlich von "allen namhaften europäischen" Autobauern in die E-Fahrzeuge eingesetzt werden, so CATL auf Anfrage.