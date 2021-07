Im Thüringer Landtag hat die AfD-Fraktion die CDU in eine missliche Lage gebracht: Die AfD zog am Donnerstag ihren Antrag für einen Untersuchungsausschuss zur Arbeit der Treuhandanstalt nach der Wende zurück. Dadurch hätte die AfD nach den parlamentarischen Regeln das Recht, den Vorsitzenden eines von der CDU beantragten weiteren Untersuchungsausschusses vorzuschlagen. Dieser Ausschuss sollte sich nach mehreren Bränden in von Rechtsextremen genutzten Immobilien in Thüringen mit politisch motivierter Gewalt befassen.

Die CDU-Fraktion beantragte am Donnerstag, ihren Antrag für einen Untersuchungsausschuss erst in der Plenarsitzung am Freitag aufzurufen. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Andreas Bühl, sagte: "Es darf nicht sein, dass die politisch extremen Kräfte aufgrund des vorgegebenen parlamentarischen Zugriffsrechts den Vorsitz zur Aufklärung von extremistisch motivierter Gewalt bekommen". Die CDU will sich erst kurzfristig vor der Plenarsitzung am Freitag entscheiden, ob sie ihren Antrag aufrechterhält oder nicht.