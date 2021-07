Nachdem die AfD den Vorsitz streitig machte Untersuchungsausschuss zu Brandserie: CDU will sich Vorsitz sichern

Weil es in Thüringen in mehreren von Rechtsextremen genutzten Immobilien brannte, will die CDU einen Untersuchungsausschuss im Landtag beantragen. Den Vorsitz dafür wollte die AfD der CDU streitig machen - nun will ihn sich die CDU sichern.