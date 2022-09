Voigt sagte, er habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Die genauen Vorwürfe kenne er aber nicht. Auch die Staatsanwaltschaft wollte trotz Anfrage nicht mitteilen, was Voigt vorgeworfen wird. "Ich bin mir keinerlei Schuld bewusst", sagte er und kündigte an, die Staatsanwaltschaft bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Der CDU-Chef verwies darauf, dass er seinen Informationspflichten immer nachgekommen sei. So habe er auf den Internetseiten des Landtags über seine Nebentätigkeiten informiert - etwa über seine Beratungsfirma in Jena. Die Abschlüsse der GmbH seien von Wirtschaftsprüfern kontrolliert worden.