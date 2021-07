In Südthüringen hält man weiter am Kandidaten fest. Das bekräftigte Hildburghausens CDU-Kreisvorsitzender Christopher Other bei MDR AKTUELL. Hauptgegner vor Ort sei nun einmal die AfD, wie in vielen Gegenden des Freistaats. In Ostthüringen zieht man daraus aber einen ganz anderen Schluss. Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann warnt direkt davor, sich nur an der AfD abzuarbeiten: "Ich glaube, dass so eine Strategie nur ganz wenige Wähler, die in Richtung AfD tendieren, auch wieder zurückholt. Ganz viele Wähler verlieren wir dagegen mit so einem Kurs in der Mitte. Man sieht es ja auch: Seit Jahren gibt es den Versuch am rechten Rand Wähler zurückzuholen, aber in genau den Gebieten, wo so eine Strategie gefahren wird, verliert die CDU an Prozenten."