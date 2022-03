Die CDU hat der Thüringer Landesregierung vorgeworfen, bei der Globalen Minderausgabe an den falschen Stellen zu sparen. Rot-Rot-Grün falle nichts Besseres ein, als ausgerechnet bei Bildung und Wirtschaft am stärksten zu kürzen, sagte Fraktionschef Mario Voigt MDR THÜRINGEN am Freitag.