An der Thüringer Basis habe es eine klare Präferenz für Markus Söder gegeben. Auch bei den konservativen Wählern in Thüringen sei der CSU-Chef besser angekommen. Es wäre besser gewesen, wenn der Vorstand dem mehrheitlichen Willen der Basis nachgekommen wäre und Markus Söder zum Kanzlerkandidaten gemacht hätte, so Hirte. Er selbst habe im Bundesvorstand für eine gemeinsame Linie mit der Basis geworben. Die Basis nun nachträglich zu überzeugen, sei mühsam. Armin Laschet werde Schwierigkeiten haben, dort akzeptiert zu werden. Christian Hirte geht davon aus, dass Söder die Entscheidung des Vorstands akzeptiert. Damit würden seiner Ansicht nach weitere Diskussionen in der Fraktion überflüssig.