Migration Thüringer CDU ernennt Beauftragten für indische Gemeinschaft

Hauptinhalt

Als erster Landesverband hat die CDU Thüringen einen Beauftragten für die indische Gemeinschaft in Deutschland eingesetzt. Der 62-jährige Gurdeep Singh Randhawa ist Mitglied im Gemeinderat in Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis). Er soll den Indern in Deutschland Gehör verschaffen und zu politischem Engagement ermutigen.