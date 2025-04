Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD im Bund werden an der Thüringer CDU-Basis kritisch beobachtet. Mehrere Kreisvorsitzende fordern im Koalitionsvertrag eine klare Handschrift ihrer Partei. So müssten Wahlversprechen eingehalten werden.

Einen klaren Politikwechsel hält etwa Ralf Liebaug für nötig, Kreisvorsitzender in Schmalkalden-Meiningen. Wirtschaft, Bürokratie und Migration sind hier laut Liebaug zentrale Themen. Auch Christiane Schmidt-Rose, Chefin im Kreisverband Weimarer Land, fordert, dass - Zitat - die CDU-Positionen klargemacht werden. Christopher Other vom Kreisverband Hildburghausen meldet Bedenken an wegen des geplanten Sondervermögens Infrastruktur - was in Wahrheit ein neuer großer Schuldenberg sei.