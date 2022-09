Der Justizausschuss des Thüringer Landtags hat am Freitag die Immunität des CDU-Fraktionsvorsitzenden Mario Voigt aufgehoben. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN sind Vorprüfungen der Staatsanwaltschaft Erfurt der Hintergrund.

Voigt erklärte, was ihm im Detail vorgeworfen werde, könne er noch nicht sagen. "Ich erkläre jedoch, dass ich selbstverständlich bei der Sachaufklärung umfassend unterstütze und vollends kooperationsbereit bin. Ich bin mir keinerlei Schuld bewusst."

Nach Informationen der "Thüringer Allgemeine" soll es um Nebentätigkeiten des Politikers gehen. Der 45-Jährige ist neben seinem Landtagsmandat als Professor an einer Hochschule in Berlin tätig und hat in Jena eine Beratungsfirma, bei der es um Themen wie digitale Kommunikation geht.