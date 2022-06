Mehrere Kreisvorsitzende der Jungen Union in Thüringen haben sich für eine Rückkehr des früheren Vorsitzenden Mike Mohring an die Parteispitze ausgesprochen.

In einem gemeinsamen Brief heißt es, dies sei eine, so wörtlich "echte Chance", in der Thüringer Union und auch im Land für stabile Verhältnisse zu sorgen. Mohring sei erfahren und anerkannt, er könne die nötigen Schritte zur Erneuerung anstoßen. Die CDU habe lange in einer "schädlichen Umklammerung der Linkspartei" verharrt und intern Grabenkämpfe ausgetragen. Das habe dem Ansehen geschadet.