Nach Bundestagswahl-Debakel CDU-Landesparteitag: Neuaufstellung der Thüringer Parteispitze gefordert

Hauptinhalt

Die Thüringer CDU hat auf ihrem Parteitag in Suhl mit der Aufarbeitung der Wahlniederlage begonnen. Viele Mitglieder geben der Bundespartei in Berlin die Schuld am historisch schlechten Ergebnis der Bundestagswahl 2021. Aber auch immer mehr Stimmen zu einer Neuaufstellung der Thüringer Parteispitze werden laut.