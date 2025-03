Wegen des Kurses der Bundes-CDU ist etwa der Eisenacher Stadtrat Andreas Neumann aus der Partei ausgetreten. In einer Mitteilung warf er der CDU vor, nach der Wahl ihre Prinzipien verraten und die Wähler bewusst getäuscht zu haben. Bereits seit der Regierungsbildung in Thüringen habe er überlegt, diesen Schritt zu gehen.

Die Brombeerkoalition "unter Tolerierung von dunkelrot" sei für ihn kaum zu ertragen gewesen. Neumann, der als Haushaltsexperte in seiner Stadtratsfraktion gilt, wird parteilos in der Fraktion verbleiben und dort weiter mitarbeiten. Im Stadtrat spiele Parteipolitik eine untergeordnete Rolle, so Neumann auf Anfrage von MDR THÜRINGEN.