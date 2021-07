Die Thüringer CDU-Landtagsfraktion will die Sportvereine finanziell unterstützen. Dazu schlägt sie eine pauschale Unterstützungsleistung des Landes von 10 Euro pro Vereinsmitglied und von 30 Euro für jedes neugewonnene Kind vor. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele Kinder und Jugendliche in Thüringen keinen Sport treiben.

Laut Fraktionschef Mario Voigt haben die Sportvereine besonders unter dem Corona-Lockdown gelitten. Daher wolle die CDU einen Impuls setzen, um die Vereine zu unterstützen und die Kinder zurück in die Vereine zu holen. "Mit diesem finanziellen Impuls honorieren wir sowohl die wertvolle Arbeit in unseren Vereinen als auch das große Engagement vor Ort, Kinder für den Vereinssport zu begeistern", sagte Voigt am Samstag.