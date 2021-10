Die Thüringer CDU plädiert für eine breite Mitbestimmung der Basis bei der Wahl der neuen Parteispitze. Das ist laut Generalsekretär Christian Herrgott Resultat der Gespräche in den CDU-Kreisverbänden. Vertreter aller 22 Thüringer Kreisverbände reisen am Samstag nach Berlin zu einer bundesweiten Kreisvorsitzenden-Konferenz .

Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg fordert ein praktikables Verfahren bei der Wahl eines neuen Parteichefs. Einen langwierigen Prozess wie bei der Mitgliederbefragung der SPD lehnt sie ab. Schweinsburg schlägt vor, dass an Wahlparteitagen der CDU künftig auch die 300 Kreisvorsitzenden teilnehmen. So könne die Basis in die Entscheidung eingebunden werden.