An der Friedrich-Schiller-Universität Jena verschickte das Präsidium vor kurzem eine Stellungnahme zu ChatGPT. Diese textgenerierende KI sei in der Lage, auch längere Fachtexte zu wissenschaftlichen Themen zu verfassen, "die oft nicht von geschriebenen Texten menschlicher Fachleute zu unterscheiden sind", heißt es darin. Außerdem könne die Anwendung Teile von Abschlussprüfungen an Universitäten erfolgreich absolvieren. "Diese technologische Entwicklung birgt sowohl Chancen als auch Risiken für Forschung und Lehre an Universitäten", heißt es in der Stellungnahme. So könne die KI Recherchearbeiten übernehmen und "klassische asynchrone Prüfungsformate wie zum Beispiel Hausarbeiten obsolet" machen.