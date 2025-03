Insgesamt arbeiteten in Thüringen im vorigen Jahr 13.500 Frauen in Leitungspositionen. Die besten Chancen auf einen Posten in der Chefetage hatten Frauen im Bereich Erziehung, Unterricht sowie im Gesundheitssektor. Im Bereich Erziehung und Unterricht ist der Anteil mit knapp 65 Prozent in Leitungspositionen am höchsten gewesen, gefolgt vom Gesundheits- und Sozialsektor mit 58 Prozent. In der Öffentlichen Verwaltung ist jede zweite Stelle in Führungsposition mit einer Frau besetzt gewesen.