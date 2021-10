Jena ist für viele Dinge bekannt. Für die "Keksrolle" als höchstes Gebäude Ostdeutschlands, für einen Fußballclub, der früher mal eine richtig große Nummer war, und natürlich für seine Studierenden. Allein an der Friedrich-Schiller-Universität und an der Ernst-Abbe-Hochschule sind zusammen weit mehr als 20.000 Menschen eingeschrieben. Und das bei einer Einwohnerzahl von knapp über 110.000.

Ein Lichtblick - sowohl für die Veranstalter als auch für die potenziellen Gäste - kam Anfang Oktober mit der neuen Thüringer Landesverordnung. Denn die erlaubt es Clubs, unter Einhaltung der 2G- oder 3G-plus-Regel wieder zu öffnen. Nach Absprachen einigten sich die Betreiber in Jena auf 2G und konnten in den vergangenen Tagen die ersten Erfahrungen sammeln.

Natürlich war für die Clubs in Jena zu erwarten, dass es nach einer so langen Zeit ohne Tanzlustbarkeiten zu einem großen Andrang kommen würde. Dass dieser aber so groß sein würde, wie er letztendlich war - das erstaunte auch den erfahrensten Betreiber. "Das geballte Interesse an Live- und Diskokultur hat uns schon überrascht, aber auf der anderen Seite auch motiviert", sagt Steffen Bernhardt, besser bekannt als "Alf", vom Jenaer F-Haus. Es habe die Clubs aber auch darin bestätigt, dass es der richtige Schritt gewesen sei, wieder aufzumachen. Auch unter 2G-Bedingungen.