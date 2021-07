Die Commerzbank dünnt ihr Filialnetz in Thüringen aus. Wie die Bank mitteilte, werden die Standorte in Greiz, Zeulenroda, Hildburghausen, Rudolstadt und in Erfurt-Mittelhausen geschlossen. Damit bleiben 18 von bisher 23 Standorten erhalten. Banksprecherin Sabine Schanzmann-Wey sagte MDR THÜRINGEN am Mittwoch, den Mitarbeitern der von den Schließungsplänen betroffenen Filialen würden verschiedene Angebote gemacht. Sie könnten entweder in andere Filialen oder in Beratungscenter der Bank wechseln. Außerdem sei ein Sozialplan ausgearbeitet worden.

Die Commerzbank dünnt bundesweit ihr Filialnetz aus. Bildrechte: dpa