MDR AKTUELL-Hörerin Almut Reissland ist nah dran am Thema – ihr Sohn macht in diesem Jahr sein Abitur. Seine Schule, das Friedrich-König-Gymnasium in Suhl, habe ihn gut vorbereitet, schätzt die Mutter ein, aber in Gesprächen mit anderen Eltern erfuhr sie auch: "Dass es eben an anderen Schulen anders gelaufen ist, dass da auch wesentlich weniger Online-Unterricht gemacht wurde."