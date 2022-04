In 23 Kläranlagen in ganz Thüringen passiert das derzeit ein Mal pro Woche. Das Abwasser all dieser Anlagen kommt von insgesamt mehr als 1 Million Thüringer. Und was vermeintlich nur stinkt und binnen vier oder fünf Tagen gereinigt in einen Fluss geleitet werden soll, gilt dem Freistaat Thüringen als Daten-Schatz. Das Abwasser wird in zwei Laboren, unter anderem an der Bauhaus-Uni in Weimar, gefiltert, konzentriert und dann einem PCR-Test unterzogen.