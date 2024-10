Als Obfrau hat die AfD Wiebke Muhsal benannt. Die Abgeordnete erklärte, durch die Corona-Politik seien die Thüringer massiv in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt worden. So hätten Kinder lange nicht in die Schule gehen können, obwohl es dagegen gesellschaftlichen Widerstand gegeben habe. Der Ausschuss soll nach Muhsals Angaben dazu beitragen, die damaligen Entscheidungsträger zur Verantwortung zu ziehen und Kritiker der Corona-Politik zu rehabilitieren.