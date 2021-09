Fragen und Antworten So laufen die Auffrischungsimpfungen in Thüringen ab

Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

In Thüringen bieten seit Montag mobile Impfteams Corona-Auffrischungsimpfungen an. Dafür wurde laut Kassenärztlicher Vereinigung die Zahl der Teams von 15 auf 25 aufgestockt. Außerdem wird die zusätzliche Impfung seit dem 1. September auch in den 27 Impfstellen und zwei Impfzentren des Freistaats angeboten. Die wichtigsten Fragen und Antworten.