Die erste Corona-Impfstelle in Thüringen öffnet wieder sonntags. In der Anlaufstelle in Gera können sich von diesem Sonntag (21. November) an wieder Impfwillige von 7.30 bis 20.30 Uhr spritzen lassen, wie ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) mitteilte. Voraussetzung ist ein zuvor gebuchter Termin. Die Einrichtung in Gera und acht weitere öffnen zudem auch wieder an Montagen. Das betrifft die beiden Impfstellen in Jena sowie jene in Sonneberg, Gotha, Eisenach, Leinefelde Nordhausen und am Helios Klinikum Erfurt.