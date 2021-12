In der K+S Seniorenresidenz in Rudolstadt-Cumbach sind elf weitere Heimbewohner gestorben. Damit stieg die Zahl laut Landratsamt seit Anfang November auf 18. Sie alle seien im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das gehe aus den Totenscheinen der Heimbewohner vor, die dem Gesundheitsamt inzwischen vorliegen.

Im kommunalen Impfzentrum in Jena sind seit der Eröffnung am Mittwoch mehr als 700 Menschen geimpft worden. Wie ein Stadtsprecher MDR THÜRINGEN sagte, kommen die Impfwilligen nicht nur aus Jena, sondern unter anderen auch aus dem Saale-Holzland-Kreis und dem Weimarer Land. Das Impfzentrum ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Am Samstag will Jena eine weitere Impf-Offensive starten. Dann können sich Interessierte an fünf verschiedenen Orten im Stadtgebiet ohne Termin gegen Corona impfen lassen.