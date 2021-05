Woher kommt das Minus bei den Passagieren?

Die Vermutung liegt nahe, dass einige Passagiere sich nicht mit einer Maskenpflicht anfreunden können. Tatsächlich ist das Ursachen-Spektrum breit. Bahn-Gewerkschafter Michael Lieske sagt: "Die Leute reisen natürlich auch weniger, weil sie weniger Reiseziele haben." Zwar seien Masken nervig, aber wer zur Arbeit müsse, fahre meist trotzdem. Ausflüge in den Zoo, ins Theater oder zum Weihnachtsmarkt hingegen seien weggefallen. Eine nicht klar umrissene Zahl von Menschen pendle zudem nicht mehr mit dem Zug, sondern mit dem Auto - teilweise auch aus Sorge vor Ansteckung. Mancher pendle hingegen gar nicht mehr, sondern arbeite von zu Hause. Zudem liegen manche Wirtschaftszweige aktuell nach wie vor brach - etwa Teile der Gastronomie oder die Veranstaltungswirtschaft.

Wird die Maskenpflicht eingehalten?

Hier kommt es darauf an, wen man fragt. Die Statistik der Bundespolizei jedenfalls verzeichnet hunderte Zwischenfälle seit Anfang November in Thüringen. 651 Mal seien Fahrgäste durch das Personal belehrt worden, ihre Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das geht aus Zahlen der Bundespolizei für Thüringen hervor. In 529 Fällen habe eine deutliche Ansprache ausgereicht - in 94 Fällen sei die Bundespolizei hinzugezogen worden, heißt es von dort. 93 Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit seien eingeleitet worden. Vereinzelt komme es auch zu gezielten Provokationen, sagte Bundespolizei-Sprecher Karsten Täschner im Gespräch mit MDR Thüringen. Wenn etwa Reisende unterwegs seien zu Veranstaltungen aus dem Querdenker-Umfeld, werde mitunter geradezu auf den Einsatz von Bahn und Polizei gewartet, um ihn dann aufzuzeichnen und in sozialen Netzwerken zu verbreiten.

Michael Lieske von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG vor dem Erfurter Hauptbahnhof. Bildrechte: Florian Girwert

Nach den Angaben von Bahn-Gewerkschafter Michael Lieske würden zudem längst nicht alle Verstöße gemeldet. Es gebe nämlich zahlreiche Begebenheiten, bei denen Zugbegleiter auf sich gestellt seien. Das Frustrationslevel bei manchen Fahrgästen steige - und dann eskalierten mitunter die Situationen nach einer Masken-Aufforderung des Personals: "Das fängt an bei Beleidigung, beim blöden Spruch, bespucken, aber natürlich auch Handgreiflichkeiten." Erst in der letzten Woche habe es in Erfurt einen solchen Vorfall gegeben. Das Durchsetzen der Sicherheit sei aber nicht Aufgabe der Zugbegleiter, sondern des Sicherheitspersonals. "Da wägen viele ab, ob sie den Sicherheitsdienst oder die Polizei dabeihaben", so Lieske. Derartige Vorfälle dürften auch manche Fahrgäste abschrecken. Die Zahl der Vorkommnisse aber ist nach Angaben der Bundespolizei rückläufig.

Wann kommen die Passagiere zurück?